Тренер «Салавата Юлаева» – о победе над «Нефтехимиком»: «Ребята хотели доказать, что мы можем играть правильно»

Уфимцы сходу завладели инициативой, в первом отрезке забил Никита Зоркин, в третьем в большинстве – Джек Родуолд.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Хорошая самоотдача. Было видно, что мы сделали правильные выводы после прошлого матча, старались придерживаться той тактики, с которой мы начинали матч. Ребята принимали правильные решение, хорошее движение с шайбой, Семен Вязовой молодец, заработал "сухарь". У него было немного работы, но когда она была, это были опасные моменты. После матча с "Ак Барсом" ребята хотели доказать, что мы можем играть правильно.

Что касается следующей игры – главное фокусироваться на своей игре, оттачивать свои моменты. "Спартак" будет хорошим тестом и экзаменом для нашей команды подготовиться и проявить себя в лучших качествах», – сказал тренер.