Алексей Румянцев покидает тренерский штаб «Уфы»

Футбольный клуб «Уфа» прощается с Алексеем Румянцевым, который с февраля этого года был ассистентом тренера.
Как сообщает пресс-служба клуба, ФК «Уфа» и тренер Алексей Румянцев завершили совместную работу. Он продолжит карьеру в другой команде, в какой именно – не уточняется.
Алексей Румянцев работал тренером молодежной команды в Академии ФК «Уфа» в 2018-2019 годах, потом перешел в Академию ФК «Локомотив», был главным тренером в «Строгино», далее перешел в «СКА Хабаровск», в Академию «Родина».
Зимой текущего года вернулся в Уфу и был ассистентом главного тренера Омари Тетрадзе на протяжении 24 игр.
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