Алексей Румянцев покидает тренерский штаб «Уфы»

Как сообщает пресс-служба клуба, ФК «Уфа» и тренер Алексей Румянцев завершили совместную работу. Он продолжит карьеру в другой команде, в какой именно – не уточняется.

Алексей Румянцев работал тренером молодежной команды в Академии ФК «Уфа» в 2018-2019 годах, потом перешел в Академию ФК «Локомотив», был главным тренером в «Строгино», далее перешел в «СКА Хабаровск», в Академию «Родина».

Зимой текущего года вернулся в Уфу и был ассистентом главного тренера Омари Тетрадзе на протяжении 24 игр.