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Мэттью Маджио – о дебюте за «Салават Юлаев»: «Поражение, конечно, смазало впечатление»

Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Мэттью Маджио подвел итоги домашнего матча FonBet Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Для Маджио это была первая игра за «Салават Юлаев»: канадца подписали только в конце августа.

«Очень обидное поражение, это подпортило впечатление от дебюта. А так, все очень круто, отличные впечатления от команды и от города. С первых дней меня здорово поддерживали болельщики, и сегодня я ощутил эту поддержку. Прекрасно понимал, что будет тяжело привыкнуть сразу, все-таки площадка немного пошире. Поражение, конечно, смазало впечатление.

Все говорили, что матчи с «Ак Барсом» всегда особенные, я прекрасно понимал всю важность. Нам самим неприятно, что уступили, но есть пища для размышления. Мы можем увидеть, что нужно улучшить.

Конечно, присутствует переходный период, когда борешься с джетлагом. Не будем забывать, что я провел последний матч в апреле, это накладывает отпечаток. Думаю, от игры к игре все будет улучшаться», – сказал форвард.

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