Виктор Козлов – о проигрыше «Ак Барсу»: «Убрали ногу с педали газа, и нас за это сразу наказали»

Уфимцы начали агрессивно и быстро открыли счет, но после второго отрезка будто выдохлись. За последние 12 минут матча казанцы забросили три шайбы и сравняли счет, в овертайме забил Митчелл Миллер.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Обидное поражение. В первой половине матча мы, в принципе, играли хорошо, контролировали матч. Во втором периоде были потери при входе в зону и удаления, они вернули "Ак Барс" в игру. Но еще раз повторю: обидно, но ничего уже не поделать.

С физикой и ментальностью всё нормально. Немного начали пассивно играть, скатились назад, чем вернули соперника в игру. Перестали контролировать шайбу, не было хорошего начала атаки, позиционных атак. А хоккей такой спорт: как только ты не контролируешь шайбу, ее контролирует соперник. "Ак Барс" хорошая, быстрая команда, поэтому они быстро перехватили инициативу.

В конце отдали пространство, потому что отдали шайбу сопернику. У нас был неправильный выход, не было хорошего начала атаки. Естественно, мы ее отбрасывали, соперник подбирал, после чего мы сваливались в откат, потому что не могли пойти в давление, не было начала атаки. Это цепная реакция. Плюс удаления: кто-то играет, кто-то не играет, пятерки не приходилось менять вовремя. Считаю, что мы убрали ногу с педали газа, и нас за это сразу наказали.

Горькая пилюля, но у нас только четвертая игра. Рано сваливаться в грусть. Нужно готовиться к следующему матчу против "Нефтехимика", который сегодня выиграл. Хотелось бы сказать: короткая память. Но матч с "Ак Барсом" короткая память не работает, он все равно остается. Но мы все взрослые люди, профессионалы, должны готовиться и играть в правильный для нас хоккей в следующем матче», – сказал тренер.