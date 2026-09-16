ФК «Уфа» направил протест в ЭСК РФС после матча с «Волгой»

13 сентября и «Волга» разошлись вничью – 2:2.

Теперь клуб просит ЭСК РФС дать оценку решениям судейской бригады по следующим эпизодам:

– первый гол «Волги», забитый, по мнению ФК «Уфа», при положении «вне игры» у игрока ульяновской команды;

– три эпизода в штрафной зоне «Волги», в которых, по мнению «Уфы», имелись основания для назначения пенальти в ее пользу.

Клуб ожидает от ЭСК оценки правильности принятых судейских решений в соответствии с правилами игры.