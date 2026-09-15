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Уфимский гроссмейстер Александр Георгиев стал чемпионом мира по шашкам-64

В 51 год Александр Георгиев стал самым возрастным победителем классической программы чемпионата мира по русским шашкам.

Фото опубликовал Руслан Хабибов

Чемпионат мира по шашкам-64 прошел в Подмосковье. В нем приняли участие более 80 спортсменов из 28 стран мира, в том числе из России, Германии, Китая и США.

Александр Георгиев впервые завоевал золото в классической программе русских шашек и стал первым в истории чемпионом мира по четырем шашечным системам – международным, бразильским, русским и фризским. В финале он обыграл международного гроссмейстера из Беларуси Андрея Валюка.

Георгиев является десятикратным чемпионом мира по стоклеточным шашкам, рекордсменом мира по количеству досок с часами на сеансе одновременной игры (45) и совместно с Александром Леманом разработал систему проведения турниров, названную системой Лемана  Георгиева.

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