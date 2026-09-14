Тренер «Уфы» – об игре с «Волгой»: «Можно сказать, что мы могли выиграть»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе подвел итоги этого матча.

«Во-первых, очень обидная ничья. Можно сказать, что мы могли выиграть. Но если посмотреть на игру в целом, то мы играли против очень хорошей, организованной команды, которая действовала вторым номером, очень хорошо оборонялась, компактно располагалась и ждала наших ошибок.

В первом тайме игроки не всегда понимали, как нужно действовать в той или иной ситуации впереди. Но второй тайм, я считаю, мы сыграли неплохо. Я остался доволен самой игрой. Единственное – те голы, которые мы пропустили. Второй, понятно, пришел со штрафного. Первый гол – это опять-таки наша позиционная ошибка: игроки несвоевременно закрыли зону.

А в целом я остался доволен игрой. Была самоотдача, было видно, что ребята хотели, хотели выиграть. Но футбол этим и хорош – он непредсказуем, и такие матчи иногда заканчиваются именно так.

Нужно больше внимания уделять позиционной атаке. Все-таки то, что мы требуем от наших игроков, пока не так хорошо получается. Для этого нужно время. Время и исполнители, так скажем.

Обычно против таких команд, которые играют очень компактно, плотно, от обороны, очень тяжело вскрыть защиту. По сути, 11 игроков находятся на своей половине поля. Поэтому будем работать и работаем над этим. Где-то получается, где-то не получается», – сказал Тетрадзе.