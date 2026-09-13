Более 9 тыс. человек приняли участие в Уфимском международном марафоне

Всего в марафоне участвовало 9200 человек. Самому старшему было 88 лет, самому младшему – всего один месяц.

В этом году в программе впервые появился специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции два километра.

Победителями Уфимского международного марафона стали:

– 42,2 км – Павел Патраков (2:28:10) и Гульназ Голиус (3:00:22);

– 21,1 км – Денис Валитов (1:06:59) и Мария Бережная (1:16:56).