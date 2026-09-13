Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Более 9 тыс. человек приняли участие в Уфимском международном марафоне

Сегодня, 13 сентября, в Уфе в 12 раз состоялся Уфимский международный марафон. В нем принимали участие как профессиональные спортсмены, так и простые любители бега из 43 регионов России и 46 стран.

Фото: администрация Уфы

Всего в марафоне участвовало 9200 человек. Самому старшему было 88 лет, самому младшему – всего один месяц.

В этом году в программе впервые появился специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции два километра.

Победителями Уфимского международного марафона стали:

– 42,2 км – Павел Патраков (2:28:10) и Гульназ Голиус (3:00:22);

– 21,1 км – Денис Валитов (1:06:59) и Мария Бережная (1:16:56).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: