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«Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Коноваловым после провальной игры с «Барысом»

В прошлую среду, девятого сентября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата «ФонБет» КХЛ на выезде уступил казахстанскому «Барысу» – 6:8.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Большую часть игры с «Барысом» на воротах стоял 28-летний воспитанник ярославского «Локомотива» Илья Коновалов. На отметке 43:18, когда Коновалов уже нахватал семь шайб, его заменили на Илью Елина, для которого это был дебютный выход на лед в матче КХЛ.

Теперь пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщает о том, что Коновалов покидает команду. Контракт с голкипером расторгнут по соглашению сторон.

Илья Коновалов присоединился к «Салавату Юлаеву» в ноябре 2025 года. На его счету девять матчей за уфимскую команду, в которых он пропустил 25 шайб при 86,8 процента отраженных бросков.

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