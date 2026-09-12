«Салават Юлаев» расторг контракт с вратарем Коноваловым после провальной игры с «Барысом»

Большую часть игры с «Барысом» на воротах стоял 28-летний воспитанник ярославского «Локомотива» Илья Коновалов. На отметке 43:18, когда Коновалов уже нахватал семь шайб, его заменили на Илью Елина, для которого это был дебютный выход на лед в матче КХЛ.

Теперь пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщает о том, что Коновалов покидает команду. Контракт с голкипером расторгнут по соглашению сторон.

Илья Коновалов присоединился к «Салавату Юлаеву» в ноябре 2025 года. На его счету девять матчей за уфимскую команду, в которых он пропустил 25 шайб при 86,8 процента отраженных бросков.