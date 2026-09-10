Виктор Козлов – о проигрыше «Барысу»: «Эмоции перехлестнули, нахватали ненужные удаления»

Обе команды играли агрессивно и забили уже на первых минутах. По итогам первого периода казахстанцы вели 4:1, в начале третьего было уже 7:3, «зеленые» пытались отыграться и здорово атаковали, но догнать хозяев льда не удалось.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«За исключением первого периода, где мы нахватали удаления и совершали ошибки, мы пытались сравнять счет, догнать соперника. Многое не получилось, но понравилось, что ребята продолжали бороться, проявляли характер.

Были ошибки, которые исправляются. У нас будет несколько дней на анализ ошибок, это всего лишь начало сезона. У игроков должна быть короткая память, а мы – тренерский штаб – проанализируем игру.

Эмоции перехлестнули, нахватали ненужные удаления. Но это процесс, будем работать над этим. Неопытность молодых игроков? "Барыс" вышел эмоциональным, мы тоже старались, в этом причина», – сказал тренер.