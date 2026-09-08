Виктор Козлов – о разгромной победе над «Авангардом»: «Ребята использовали свои шансы»

Хозяева льда со старта начали прессинг, но увязли в защите «Салавата Юлаева», со второго отрезка уфимцы начали забивать и «Авангард», несмотря на все попытки обострить игру, ничего не смог им противопоставить.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«С хорошей самоотдачей провели матч. В первом периоде сыграли терпеливо, старались проходить среднюю зону без потерь, но не всегда получалось. Во втором уже было меньше потерь, забили важные голы.

В третьем периоде знали, что надо сыграть четко, дисциплинированно. Ребята использовали свои шансы. В концовке старались отодвинуть игру от своих ворот, Семен Вязовой здорово держал нас.

С Вадимом Шипачевым легко работать. Я не стараюсь его встроить в систему, я не жду, что он будет бегать в давление. Но он всегда в нужном месте, принимает правильные решения. Он легенда нашего хоккея, нам повезло, что он с нами», – сказал тренер.