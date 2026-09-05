Первый выезд «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Состав на выезд:

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.

Защитники: Александр Алексеев, Сергей Варлов, Ильдан Газимов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин, Никита Щербаков.

Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Загребин, Максим Кузнецов, Артем Набиев, Денис Орлович-Грудков, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Вадим Шипачев.

Сегодня, пятого сентября, в Череповце пройдет матч против «Северстали», начало – в 19:00 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».

Седьмого сентября «зеленые» выйдут на лед против омского «Авангарда», смотрим игру с 18:30 на БСТ или «Кинопоиске».

Завершится турне девятого сентября игрой против «Барыса» (Астана). Начало трансляции – в 19:00 на KHL, KHL Prime, БСТ и «Кинопоиске».