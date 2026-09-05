Первый выезд «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» отправился на первый выезд нового сезона FonBet Чемпионата КХЛ – уфимцев ждут противостояния с «Северсталью», «Авангардом» и «Барысом».
Состав на выезд:
Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.
Защитники: Александр Алексеев, Сергей Варлов, Ильдан Газимов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин, Никита Щербаков.
Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Загребин, Максим Кузнецов, Артем Набиев, Денис Орлович-Грудков, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Вадим Шипачев.
Сегодня, пятого сентября, в Череповце пройдет матч против «Северстали», начало – в 19:00 (здесь и далее время уфимское).
Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».
Седьмого сентября «зеленые» выйдут на лед против омского «Авангарда», смотрим игру с 18:30 на БСТ или «Кинопоиске».
Завершится турне девятого сентября игрой против «Барыса» (Астана). Начало трансляции – в 19:00 на KHL, KHL Prime, БСТ и «Кинопоиске».
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