Радий Хабиров: «"Салават Юлаев" – это главный спортивный бренд Башкортостана»

Радий Хабиров пожелал команде успехов в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«"Салават Юлаев" – это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон.

Прошлый год был сложный – в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьезный бой. Помним мы и "бронзу" в позапрошлом сезоне.

В этом году традиционно ждем высокие места в чемпионате. Важно, что в команде есть и наши воспитанников. Меня это всегда радует. Все вопросы по поддержке команды мы совместно решаем и будем решать. Желаю вам удачи!» – сказал Радий Хабиров.

Ближайшая игра «зеленых» пройдет в Череповце с «Северсталью», оттуда наши двинутся в Омск и потом в Казахстан. Домашние игры стартуют 16 сентября – с принципиального матча против «Ак Барса».