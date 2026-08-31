Данил Алалыкин – о втором месте на Мемориале Ромазана: «Проигрывать никто не любит»

В последней игре турнира «зеленые» уступили магнитогорскому «Металлургу» в овертайме (2:3) и заняли второе место.

«Хотелось завершить победой, проигрывать никто не любит, тем более играли за первое место. Эмоции в целом положительные, все поиграли, всех посмотрели, были в разных сочетаниях. Хорошая предсезонка.

По сравнению с прошлым сезоном больших изменений нет, только некоторые детали. Может быть, в меньшинстве чуть-чуть по-другому действуем», – сказал форвард.