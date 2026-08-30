Виктор Козлов – о поражении от «Металлурга»: «У нас есть время все проанализировать и подготовиться к началу сезона»

Итоги этой игры подвел главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

«Хорошая боевая ничья в основное время. "Магнитка" здорово реализовала свой момент в овертайме, поздравляю их с первым местом. Нашу команду и болельщиков – со вторым местом на отличном турнире. Крайняя игра предсезонной подготовки, так что у нас есть время все проанализировать и подготовиться к началу сезона.

Сейчас такая ситуация со вторыми периодами, приходится адаптироваться к соперникам. Старались во второй 20-минутке сыграть более пассивно, не давать сопернику идти в контратаки.

Мэттью Маджо сейчас оформляет документы. Он быстрый парень, амбициозный, может себя проявить и показать, возраст позволяет. Он двусторонний нападающий, может играть в центре и крайним, у него есть скорость и бросок. Но в любом случае адаптация займет время, с нетерпением его ждем.

По вратарям – у нас идет процесс, даем проявить себя молодым игрокам. На данный момент пойдём в сезон с Вязовым и Коноваловым», – рассказал тренер.