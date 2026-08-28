Никита Щербаков – о победе над «Ладой»: «В перерыве Виктор Козлов сказал, что нужно работать до конца»

Вчера, 27 августа, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» во втором матче Мемориала Ромазана обыграл в овертайме «Ладу» со счетом 6:5.
Защитник «Салавата Юлаева» Никита Щербаков подвел итоги этого матча.
«Немного смазанным получилось начало встречи, во втором периоде забили нужные голы, в третьем вышли более собранными, проявили характер и выиграли.
Всегда важно выигрывать. В перерыве Виктор Козлов сказал, что нужно работать до конца, что мы и сделали», – сказал Щербаков после игры.
Сегодня в 15:00 по Уфе пройдет третий матч Мемориала Ромазана в Магнитогорске, соперником «зеленых» будет «Амур».
Комментарии (0)