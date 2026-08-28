Никита Щербаков – о победе над «Ладой»: «В перерыве Виктор Козлов сказал, что нужно работать до конца»

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Щербаков подвел итоги этого матча.

«Немного смазанным получилось начало встречи, во втором периоде забили нужные голы, в третьем вышли более собранными, проявили характер и выиграли.

Всегда важно выигрывать. В перерыве Виктор Козлов сказал, что нужно работать до конца, что мы и сделали», – сказал Щербаков после игры.

Сегодня в 15:00 по Уфе пройдет третий матч Мемориала Ромазана в Магнитогорске, соперником «зеленых» будет «Амур».