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Никита Щербаков – о победе над «Ладой»: «В перерыве Виктор Козлов сказал, что нужно работать до конца»

Вчера, 27 августа, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» во втором матче Мемориала Ромазана обыграл в овертайме «Ладу» со счетом 6:5.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Щербаков подвел итоги этого матча.

«Немного смазанным получилось начало встречи, во втором периоде забили нужные голы, в третьем вышли более собранными, проявили характер и выиграли.

Всегда важно выигрывать. В перерыве Виктор Козлов сказал, что нужно работать до конца, что мы и сделали», – сказал Щербаков после игры.

Сегодня в 15:00 по Уфе пройдет третий матч Мемориала Ромазана в Магнитогорске, соперником «зеленых» будет «Амур».

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