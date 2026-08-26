Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Мэттью Маджо: «Было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал "Салават Юлаев"»

Новичок «Салавата Юлаева» – 23-летний канадский форвард Мэттью Маджо поделился первыми эмоциями после перехода в уфимский клуб.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Поначалу для меня это решение было непростым. Было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал "Салават Юлаев". Я слышал много хорошего о городе, организации и тренерском штабе, это и стало ключевым в моем выборе. Сами переговоры прошли быстро – мы сразу нашли общий язык c менеджментом и все прошло гладко.

Несколько лет назад я играл в Швеции. Ключевое отличие для меня – размер площадки, к этому будет необходимо адаптироваться.

Я знаю, что "Салават Юлаев" – большой клуб с чемпионской историей. В Уфе много молодых и талантливых игроков. Знаю, что за "Салават" выступают классные игроки из Канады, но я пока не успел с ними пообщаться. С нетерпение жду встречи со всей командой и хочу как можно быстрее присоединиться к новым партнерам!» – сказал Маджо.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: