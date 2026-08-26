Мэттью Маджо: «Было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал "Салават Юлаев"»

«Поначалу для меня это решение было непростым. Было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал "Салават Юлаев". Я слышал много хорошего о городе, организации и тренерском штабе, это и стало ключевым в моем выборе. Сами переговоры прошли быстро – мы сразу нашли общий язык c менеджментом и все прошло гладко.

Несколько лет назад я играл в Швеции. Ключевое отличие для меня – размер площадки, к этому будет необходимо адаптироваться.

Я знаю, что "Салават Юлаев" – большой клуб с чемпионской историей. В Уфе много молодых и талантливых игроков. Знаю, что за "Салават" выступают классные игроки из Канады, но я пока не успел с ними пообщаться. С нетерпение жду встречи со всей командой и хочу как можно быстрее присоединиться к новым партнерам!» – сказал Маджо.