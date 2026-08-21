«Салават Юлаев» занял 3 место на Кубке Башкортостана

В Кубке Республики Башкортостан-2026 победу одержал Хабаровский «Амур». Серебряным призером стала команда «Лада».

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» занял только третье место.

В стартовом матче кубка уфимцы обыграли «Барыс» (Астана) – 4:1. Далее уступили подряд «Ладе» (Тольятти) – 3:6 и «Амуру» (Хабаровск) – 2:3.

Ранее тренер «зеленых» Виктор Козлов говорил, что сейчас команда в преддверии сезона обкатывает молодых игроков, у которых вообще нет опыта больших игр.