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«Салават Юлаев» занял 3 место на Кубке Башкортостана

Сегодня, 21 августа, в Уфе завершился юбилейный 25 Кубок Республики Башкортостан по хоккею.

Фото: Минспорт Башкортостана

В Кубке Республики Башкортостан-2026 победу одержал Хабаровский «Амур». Серебряным призером стала команда «Лада».

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» занял только третье место. 

В стартовом матче кубка уфимцы обыграли «Барыс» (Астана) – 4:1. Далее уступили подряд «Ладе» (Тольятти) – 3:6 и «Амуру» (Хабаровск) – 2:3.

Ранее тренер «зеленых» Виктор Козлов говорил, что сейчас команда в преддверии сезона обкатывает молодых игроков, у которых вообще нет опыта больших игр.

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