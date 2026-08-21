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Кулачник Ильнар Ишимбаев выступит на турнире в Уфе

В Уфе пройдет турнир по кулачным боям Prime FL, во главе которого состоятся два титульных поединка.

vk.ru/prime_fighting

Турнир состоится 29 августа в уфимском Дворце борьбы.

Во главе шоу чемпион лиги уроженец Ишимбая Ильнар Ишимбаев проведет поединок с бойцом из Волжска Хамзатом Куриевым, на кону будет стоять титул чемпиона организации в весе до 84 кг, принадлежащий Ишимбаеву.

Ишимбаев уже защищал титул на турнире в Уфе в феврале текущего года. Тогда он провел реванш с Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым и одержал победу единогласным решением судей после ничьей в первой встрече.

Вторым по важности событием вечера тоже станет титульное противостояние: непобежденный москвич Филипп Косырев столкнется с Магомедали Магомедрасуловым из Каспийска.

Они подерутся за титул чемпиона лиги в весе до 70 кг, и это тоже будет реванш: сейчас счет у них 1-1.

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