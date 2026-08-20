Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Василий Черов подписан в ФК «Уфа»

Пресс-служба уфимского футбольного клуба сообщает о подписании контракта с 30-летним крайним защитником Василием Черовым.

Фото: ФК «Уфа»

Василий Черов – воспитанник академии «Краснодар», большую часть карьеры провел в воронежском «Факеле».

В сезонах-2021/22 и 2025/2026 вместе с «Факелом» становился серебряным призером Первого дивизиона ФНЛ и помог команде дважды выйти в РПЛ. Также выступал за «Химки», «Афипс», майкопскую «Дружбу», новороссийский «Черноморец», краснодарскую «Кубань». В 2015 году в составе национальной команды U-19 стал серебряным признром чемпионата Европы.

На счету защитника 50 матчей в Российской Премьер-Лиге и 83 игры в PARI Первой Лиге.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: