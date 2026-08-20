Василий Черов подписан в ФК «Уфа»

Василий Черов – воспитанник академии «Краснодар», большую часть карьеры провел в воронежском «Факеле».

В сезонах-2021/22 и 2025/2026 вместе с «Факелом» становился серебряным призером Первого дивизиона ФНЛ и помог команде дважды выйти в РПЛ. Также выступал за «Химки», «Афипс», майкопскую «Дружбу», новороссийский «Черноморец», краснодарскую «Кубань». В 2015 году в составе национальной команды U-19 стал серебряным признром чемпионата Европы.

На счету защитника 50 матчей в Российской Премьер-Лиге и 83 игры в PARI Первой Лиге.