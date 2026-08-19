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Виктор Козлов – о поражении от «Лады»: «Мне понравилось, что ребята проявили характер»

Вчера, 18 августа, «Салават Юлаев» во втором матче FonBet Кубка Республики Башкортостан уступил «Ладе» со счетом 3:6.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Тольяттинцы пристреливались в первом периоде и мощно спуртанули во втором. Третий отрезок начался со счетом 1:4, «Салават Юлаев» снял вратаря и забросил две шайбы, но и пропустил две в пустые ворота.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Несмотря на то, что уступили, мне понравилось, что ребята проявили характер, бились и старались вытащить матч. Для меня как для тренера было много познавательного и положительного.

Второй период – стечение обстоятельств и ошибки. Идет предсезонка, в составе было много новых ребят. Некоторые из них в первый раз играли во взрослый хоккей. Сегодня нам противостояла хорошая команда, которая была заряжена после поражения», – сказал тренер.

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