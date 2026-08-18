Тренер ФК «Уфа» – о ничьей со «Спартаком»: «Игра была очень сложной – много единоборств»

Так как главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе еще отбывает дисквалификацию за красную карточку, на послематчевой пресс-конференции итоги матча подвел тренер команды Алексей Румянцев.

«Матч получился тяжелым. Мы примерно предполагали, что игра будет развиваться именно в таком стиле. Хорошо знали соперника и понимали, как он играет. Знали, что одна из сильных сторон "Спартака" – стандарты. В итоге именно после углового мы пропустили гол.

Но после этого было важно терпеть и не разваливаться, как это произошло в Екатеринбурге. Там у нас тоже были свои моменты, игра была примерно похожей. Мы могли сравнять счет, но в какой-то момент потеряли организацию игры, и в итоге получили такой результат.

В этот раз все сложилось иначе. Наверное, ключевой момент матча – это пенальти, который Александр Беленов сумел отразить. После этого за терпение и труд мы получили вознаграждение в виде одного очка.

В целом игра была очень сложной – много борьбы, много единоборств. Мы хотели больше атаковать и постараться ограничить "Спартак" в его привычном стиле. Думаю, не все у нас получилось. Но при этом команда выдержала борьбу, поэтому в целом результат для нас можно назвать положительным.

Мы разбирали игру "Спартака" и видели, насколько опасно они используют такие ауты. Вы сами, наверное, обратили внимание на траекторию и дальность, с которой игрок вводит мяч. Это действительно очень опасно.

Скажу даже с психологической точки зрения: когда постоянно летят такие мячи в твою штрафную, приходится много обороняться и вступать в контактные единоборства. Естественно, мы хотели этого избежать. Поэтому старались не допускать таких ситуаций в непосредственной близости от ворот и по возможности отодвигать игру дальше от своей штрафной», – сказал Румянцев.