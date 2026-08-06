ФК «Уфа» подал официальный протест по матчу с «КАМАЗом»

Третьего августа, футбольный клуб «Уфа» в матче четвертого тура Pari Первой Лиги встретился с ФК «КАМАЗ». Игра состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась ничьей – 1:1.
Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, «Уфа» направила официальный протест в Экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе с просьбой рассмотреть спорные эпизоды матча.
В обращении клуб просит ЭСК РФС дать оценку решениям главного арбитра встречи Владимира Шамары по ряду игровых эпизодов.
В частности, в концовке первого тайма матча главный арбитр показал красные карточки полузащитнику ФК «Уфа» Залимхану Юсупову, а также главному тренеру команды Омари Тетрадзе и старшему тренеру Федору Щербаченко.
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