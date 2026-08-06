ФК «Уфа» подал официальный протест по матчу с «КАМАЗом»

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, «Уфа» направила официальный протест в Экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе с просьбой рассмотреть спорные эпизоды матча.

В обращении клуб просит ЭСК РФС дать оценку решениям главного арбитра встречи Владимира Шамары по ряду игровых эпизодов.

В частности, в концовке первого тайма матча главный арбитр показал красные карточки полузащитнику ФК «Уфа» Залимхану Юсупову, а также главному тренеру команды Омари Тетрадзе и старшему тренеру Федору Щербаченко.