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ФК «Уфа» подал официальный протест по матчу с «КАМАЗом»

Третьего августа, футбольный клуб «Уфа» в матче четвертого тура Pari Первой Лиги встретился с ФК «КАМАЗ». Игра состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась ничьей – 1:1.

Фото: ФК «Уфа»

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, «Уфа» направила официальный протест в Экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе с просьбой рассмотреть спорные эпизоды матча.

В обращении клуб просит ЭСК РФС дать оценку решениям главного арбитра встречи Владимира Шамары по ряду игровых эпизодов.

В частности, в концовке первого тайма матча главный арбитр показал красные карточки полузащитнику ФК «Уфа» Залимхану Юсупову, а также главному тренеру команды Омари Тетрадзе и старшему тренеру Федору Щербаченко.

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