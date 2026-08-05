«Перешел с углеводных гелей на "Бон Пари"»: Семен Елистратов начал подготовку к соревновательному сезону

36-летний Семен Елистратов – обладатель полной коллекции побед на всех крупных турнирах современности. У него уже есть золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также Спартакиады сильнейших.

«Странное дождливое лето в этом году. Редкие солнечные дни. Как обычно, много работы и объемов. Готовлюсь к сезону. Перешел с углеводных гелей на "Бон Пари" – ничем не хуже для долгих поездок и дешевле.

Скоро для меня начнется 27 соревновательный сезон, посмотрим, как далеко получится зайти, есть вера, что я на правильном пути – остальное приложится», – рассказал Елистратов в соцсетях.