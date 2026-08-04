Тренер «Уфы» Ринат Камалов: «Очень обидно пропускать на последних минутах»

В ходе матча главный тренер ФК «Уфа» Омари Тетрадзе получил красную карточку, в связи с чем на пресс-конференции игру комментировал тренер «Уфы» Ринат Камалов.

«Из-за удаления матч пошел совсем не по тому сценарию, который мы планировали. Но хочу отдать должное ребятам – они большие молодцы. В меньшинстве быстро перестроились, сделали ставку на быстрые атаки. Именно после одной из них забили гол.

Кроме этого, у нас было еще два хороших момента, а также опасные стандарты, после которых могли увеличить преимущество. Если бы реализовали свои шансы, концовка получилась бы гораздо спокойнее.

Сейчас тяжело говорить конкретно, почему пропустили мяч. Там была целая цепочка ошибок, мы обязательно все разберем. Не хочется никого обвинять. Конечно, очень обидно пропускать на последних минутах.

К сожалению, подобные концовки уже случались с нами и в прошлом сезоне, когда мы пропускали очень обидные мячи. Это был особенный матч для Александра Беленова – его двухсотая официальная игра за "Уфу". Очень хотелось, чтобы этот юбилей завершился победой и "сухим" матчем», – сказал Камалов.