Спортсмен из Башкортостана забрал бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе

Уроженец Белорецка Матвей Потапов завоевал бронзу в олимпийском упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения», набрав 349,9 балла.

Он уступил лишь многократному чемпиону мира из Венгрии Иштвану Пени и олимпийскому чемпиону из Китая Чанхун Чжану.

«Матвей – мастер спорта России, победитель и призер международных соревнований и один из ведущих стрелков нашей республики. А после бронзы Кубка мира – явный претендент на участие в Олимпийских играх. Пусть все обязательно получится!» – прокомментировал успех спортсмена Радий Хабиров.