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Спортсмен из Башкортостана забрал бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе

В китайском Ханчжоу проходит Кубок мира по пулевой стрельбе. Российские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе.

Скриншот опубликовал Радий Хабиров

Уроженец Белорецка Матвей Потапов завоевал бронзу в олимпийском упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения», набрав 349,9 балла.

Он уступил лишь многократному чемпиону мира из Венгрии Иштвану Пени и олимпийскому чемпиону из Китая Чанхун Чжану.

«Матвей – мастер спорта России, победитель и призер международных соревнований и один из ведущих стрелков нашей республики. А после бронзы Кубка мира – явный претендент на участие в Олимпийских играх. Пусть все обязательно получится!» – прокомментировал успех спортсмена Радий Хабиров.

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