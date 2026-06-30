Уфимский биатлонист Антон Бабиков выиграл 40-километровый горный забег Wild Trail

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков вновь доказал, что может конкурировать в любой дисциплине.
Антон Бабиков выиграл 40-километровый горный забег в рамках фестиваля Wild Trail, прошедшего в Архызе.
Он бежал маршрут Abishira 40 – это 40 км и 2200 м набора высоты. Дистанция считается сбалансированной, сочетающей доступность, техничность и красоту. Антон прошел ее за 4:02:54.
34-летний Бабиков является чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы по биатлону, победителем этапа кубка мира чемпионом России по летнему биатлону в спринт-кроссе и индивидуальной гонке.
Комментарии (0)