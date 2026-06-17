Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

19-й сезон КХЛ: календарь матчей «Салавата Юлаева»

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» опубликовала даты проведения матчей команды в сезоне-2026/27.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сентябрь

5 сентября
«Северсталь» – «Салават Юлаев»

7 сентября
«Авангард» – «Салават Юлаев»

9 сентября
«Барыс» – «Салават Юлаев»

16 сентября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»

18 сентября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

20 сентября
«Салават Юлаев» – «Спартак»

23 сентября
«Салават Юлаев» – «Металлург»

26 сентября
«Динамо» М – «Салават Юлаев»

28 сентября
«Торпедо» – «Салават Юлаев»

30 сентября
«Сочи» – «Салават Юлаев»

Октябрь

2 октября
«Салават Юлаев» – «Сибирь»

5 октября
ЦСКА– «Салават Юлаев»

7 октября
«Сибирь» – «Салават Юлаев»

9 октября
«Металлург» – «Салават Юлаев»

12 октября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

14 октября
«Салават Юлаев» – «Сибирь»

17 октября
«Амур» – «Салават Юлаев»

19 октября
«Адмирал» – «Салават Юлаев»

21 октября
«Металлург» – «Салават Юлаев»

25 октября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»

27 октября
«Салават Юлаев» – «Сочи»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Ноябрь

1 ноября
«Драконы» – «Салават Юлаев»

4 ноября
«Салават Юлаев» – «Лада»

6 ноября
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»

10 ноября
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

12 ноября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»

16 ноября
«Салават Юлаев» – «Адмирал»

18 ноября
«Салават Юлаев» – «Барыс»

24 ноября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

26 ноября
«Салават Юлаев» – «Динамо» Мн

29 ноября
СКА – «Салават Юлаев»

Декабрь

1 декабря
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

4 декабря
«Салават Юлаев» – «Амур»

6 декабря
«Салават Юлаев» – «Северсталь»

16 декабря
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

19 декабря
«Салават Юлаев» – «Адмирал»

21 декабря
«Динамо» Мн – «Салават Юлаев»

23 декабря
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

26 декабря
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»

28 декабря
«Салават Юлаев» – «Металлург»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Январь

4 января
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

6 января
«Трактор» – «Салават Юлаев»

8 января
«Авангард» – «Салават Юлаев»

11 января
«Салават Юлаев» – «Авангард»

13 января
«Салават Юлаев» – «Локомотив»

15 января
«Салават Юлаев» – «Трактор»

19 января
«Трактор» – «Салават Юлаев»

21 января
«Спартак» – «Салават Юлаев»

23 января
«Локомотив» – «Салават Юлаев»

26 января
«Салават Юлаев» – «Драконы»

29 января
«Лада» – «Салават Юлаев»

31 января
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

Февраль

3 февраля
«Салават Юлаев» – СКА

9 февраля
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

11 февраля
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

13 февраля
«Салават Юлаев» – ЦСКА

15 февраля
«Салават Юлаев» – «Амур»

18 февраля
«Салават Юлаев» – «Сочи»

20 февраля
«Салават Юлаев» – «Динамо» М

23 февраля
«Сочи» – «Салават Юлаев»

25 февраля
«Барыс» – «Салават Юлаев»

Март

1 марта
«Салават Юлаев» – «Торпедо»

6 марта
«Адмирал» – «Салават Юлаев»

8 марта
«Амур» – «Салават Юлаев»

10 марта
«Сибирь» – «Салават Юлаев»

15 марта
«Салават Юлаев» – «Авангард»

17 марта
«Салават Юлаев» – «Барыс»

20 марта
«Салават Юлаев» – «Трактор»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: