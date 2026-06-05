Шелдон Ремпал и Григорий Панин останутся в «Салавате Юлаеве»

Клуб объявил о подписании новых контрактов двумя игроками:

– защитник Григорий Панин останется в клубе еще на год.

40-летний Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (4+6) очков. В 10 играх плей-офф на его счету результативная передача.

Статистика в КХЛ: 987 матчей, 185 (45+140) набранных очков, показатель полезности «+218», штрафные минуты – 1519. Является рекордсменом КХЛ по количеству штрафных минут за карьеру.

– Нападающий Шелдон Ремпал продлил контракт еще на год.

29-летний канадец выступает за «зеленых» с 2024 года. В первом сезоне набрал 61 (31+30) очко и стал четвертым в списке лучших бомбардиров. Также у Ремпала 21 (8+13) очко в 19 играх плей-офф – лучший показатель в розыгрыше Кубка Гагарина-2025 и повторение рекорда «Салавата Юлаева». Вместе с командой Шелдон Ремпал стал бронзовым призером КХЛ.

Статистика в КХЛ: 135 матчей, 136 (57+79) набранных очков, показатель полезности «+15», штрафные минуты – 70.