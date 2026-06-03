Спортсменка, просившая помощи у Радия Хабирова, выиграла первенство Европы по панкратиону

В Ереване прошло первенство Европы по панкратиону, собравшее более 300 спортсменов из 15 стран. В составе сборной России выступили пять представителей Республики Башкортостан.
Победителями в своих весовых категориях стали Олеся Красильникова и Эльмира Галлямова.
Ранее мы писали о том, что Галлямова обратилась к Радию Хабирову за помощью: по ее словам, Федерация панкратиона требовала от спортсменов размещаться в строго определенной гостинице, где цена составляет 200 евро в сутки. Для того чтобы представлять республику на первенстве, ей нужно было потратить около 300 тыс. рублей, которых у несовершеннолетней спортсменки не было.
Также серебряным призером первенства Европы стал Мухаммаджон Давлятов из Башкортостана. Кирилл Фадеев и Иса Харсиев остановились в шаге от медалей, уступив в четвертьфиналах в напряженных и конкурентных боях.
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