Спортсменка, просившая помощи у Радия Хабирова, выиграла первенство Европы по панкратиону

Победителями в своих весовых категориях стали Олеся Красильникова и Эльмира Галлямова.

Ранее мы писали о том, что Галлямова обратилась к Радию Хабирову за помощью: по ее словам, Федерация панкратиона требовала от спортсменов размещаться в строго определенной гостинице, где цена составляет 200 евро в сутки. Для того чтобы представлять республику на первенстве, ей нужно было потратить около 300 тыс. рублей, которых у несовершеннолетней спортсменки не было.

Также серебряным призером первенства Европы стал Мухаммаджон Давлятов из Башкортостана. Кирилл Фадеев и Иса Харсиев остановились в шаге от медалей, уступив в четвертьфиналах в напряженных и конкурентных боях.