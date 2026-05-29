Вратарь Илья Коновалов останется в «Салавате Юлаеве»

По итогам переговоров еще на один сезон продлили контракт с вратарем Ильей Коноваловым.

27-летний Коновалов присоединился к уфимскому клубу в ноябре 2025 года. На его счету восемь матчей, 88,4% отраженных бросков в регулярном чемпионате и 97% – в плей-офф.

Коновалов – воспитанник ярославского «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Харламова (2016, 2018). В КХЛ он сыграл 247 матчей, 22 из них – на «ноль», коэффициент надежности – 2.27, отраженных бросков – 91,7%.

До этого он играл в составе владивостокского «Адмирала», в 2021 году играл за «Бейкерсфилд Кондорс» в Американской хоккейной лиге.