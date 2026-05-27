«Салават Юлаев» подписал новые контракты с Кузьминым и Комаровым

Стало известно о подписании новых контрактов двумя игроками:

– нападающий Глеб Кузьмин останется в клубе еще на год.

29-летний Кузьмин выступает в системе уфимского клуба с 2014 года. Большую часть минувшего сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Статистика в КХЛ: 159 матчей, 29 (12+17) очков, показатель полезности «-16», штрафные минуты – 36.

– Защитник Александр Комаров подписал новый контракт на один год.

Комарову 23 года, он является воспитанником «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне провел 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился тремя результативными передачами.

Статистика в КХЛ: 129 матчей, 14 (2+12) очков, показатель полезности «-6», штрафные минуты – 50.