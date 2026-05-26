Будницкий и Цулыгин останутся в «Салавате Юлаеве»

Стало известно о подписании новых контрактов двумя игроками:

– защитник Ярослав Цулыгин останется в клубе еще на год. Ранее ходили слухи о том, что он перейдет в московский ЦСКА.

21-летний Цулыгин – воспитанник уфимского клуба. В минувшем сезоне провел 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В 10 играх плей-офф на его счету результативная передача.

Статистика в КХЛ: 225 матчей, 44 (15+29) очка, показатель полезности «+13», штрафные минуты – 95.

– защитник Виталий Будницкий подписал новый контракт на два года.

Будницкому 23 года, он дебютировал за «Салават Юлаев» в КХЛ в прошлом сезоне. На его счету 26 (13+13) очков в 59 матчах ВХЛ за «Торос».

Статистика в КХЛ: 207 матчей, 43 (14+29) очка, показатель полезности «+35», штрафные минуты – 114.