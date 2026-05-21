В Уфе началась продажа абонементов на хоккейный сезон 2026/2027

Продажи уже открыты, цены варьируются от 15 100 рублей до 80 300 рублей.

Приобрести можно как электронный абонемент, так и пластиковый корпус. Все подробности тут.

Регулярный сезон начнется в сентябре 2026 года матчем за Кубок Открытия между финалистами Кубка Гагарина прошлого сезона. В турнире будут участвовать 22 команды – по 11 в Западной и Восточной конференциях.

В прошлом году «зеленые» пережили черную полосу, но сумели восстановиться и попасть в плей-офф, где в первом раунде вышибли екатеринбургский «Автомобилист», прежде чем по ним проехался «Локомотив».