Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов претендует на звание лучшего тренера КХЛ

Под руководством Виктора Козлова «Салават Юлаев» финишировал пятым на Востоке в регулярке и в первом раунде плей-офф выбил екатеринбургский «Автомобилист».

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Во втором раунде «Салават Юлаев» столкнулся с «Локомотивом» и проиграл все четыре игры, вылетев из плей-офф.

Тем не менее главный тренер «зеленых» Виктор Козлов попал в тройку претендентов на звание лучшего тренера КХЛ.

Вместе с ним на награду претендуют Андрей Разин («Металлург», Магнитогорск) и Анвар Гатиятуллин («Ак Барс», Казань). Имя победителя объявят 28 мая на церемонии закрытия сезона.

Виктор Козлов – лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: