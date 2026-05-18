Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов претендует на звание лучшего тренера КХЛ

Во втором раунде «Салават Юлаев» столкнулся с «Локомотивом» и проиграл все четыре игры, вылетев из плей-офф.

Тем не менее главный тренер «зеленых» Виктор Козлов попал в тройку претендентов на звание лучшего тренера КХЛ.

Вместе с ним на награду претендуют Андрей Разин («Металлург», Магнитогорск) и Анвар Гатиятуллин («Ак Барс», Казань). Имя победителя объявят 28 мая на церемонии закрытия сезона.

