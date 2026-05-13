Алалыкин и Кузнецов останутся в «Салавате Юлаеве»

Стало известно о подписании новых контрактов двумя игроками.

– Нападающий Данил Алалыкин подписал новый контракт на один год.

25-летний Алалыкин является воспитанником «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне он провел 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 20 (6+14) очков. Также на его счету три (2+1) очка в семи играх плей-офф.

Статистика в КХЛ: 303 матча, 94 (40+54) очка, показатель полезности «+14», штрафные минуты – 106.

– Форвард Максим Кузнецов подписал новый контракт на два года.

Кузнецову 23 года, он выступает за уфимский клуб с лета 2025 года. В прошлом сезоне нападающий провел 62 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 25 (9+16) очков. Также на его счету пять (4+1) очков в девяти играх плей-офф.

Статистика в КХЛ: 72 матча, 30 (13+17) очков, показатель полезности «+6», штрафные минуты – 18.