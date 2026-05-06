Ильдан Газимов останется в «Салавате Юлаеве»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает работу по формированию команды на следующий сезон. Пока идут переговоры с действующими игроками.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Защитник Ильдан Газимов подписал новое двустороннее соглашение, рассчитанное на два года.

24-летний уроженец Нижнекамска Газимов – воспитанник «Салавата Юлаева», к «зеленым» перешел в 2016 году. Играл за «Толпар», потом за «Торос», в КХЛ дебютировал в 2023 году.

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил два гола. Также на его счету заброшенная шайба в восьми играх плей-офф.

Общая статистика в КХЛ: 113 матчей, 10 (5+5) набранных очков, показатель полезности «-3», штрафные минуты – 28.

