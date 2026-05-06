В Уфе пройдет X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В этом году подготовят четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 или 21,1 км. Бежать можно в своем темпе.

Каждый участник получит стартовый пакет с футболкой и медаль на финише.

Также обещают фан-зону с активностями для детей и взрослых. В рамках забега пройдет благотворительная акция #Бегупомогу – в поддержку уфимских благотворительных фондов.

Уфа примет участие в конкурсе на звание беговой столицы России, который традиционно пройдет в рамках «Забега» (по среднему километражу, скорости, процентному соотношению участников к общему населению города).

