В Уфе пройдет X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В Уфе в очередной раз состоится масштабный спортивный фестиваль, который объединит спортсменов всех возрастов и уровней подготовки.
В этом году подготовят четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 или 21,1 км. Бежать можно в своем темпе.
Каждый участник получит стартовый пакет с футболкой и медаль на финише.
Также обещают фан-зону с активностями для детей и взрослых. В рамках забега пройдет благотворительная акция #Бегупомогу – в поддержку уфимских благотворительных фондов.
Уфа примет участие в конкурсе на звание беговой столицы России, который традиционно пройдет в рамках «Забега» (по среднему километражу, скорости, процентному соотношению участников к общему населению города).
