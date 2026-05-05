Ключевой этап отбора в сборную России на Олимпийские игры 2028 года пройдет в Башкортостане

В рамках совещания в правительстве респулики обсудили подготовку к Спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов, которая стартует в августе 2026 года.

Главный национальный турнир пройдет в семи субъектах страны, в том числе и в Башкортостане.

Это ключевой этап отбора в сборную России на Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Башкортостан примет соревнования в шести видах спорта: велосипедный спорт (шоссе), гребной слалом, фехтование, плавание (открытая вода), спортивная борьба и триатлон.

Планируется, что местами проведения Спартакиады станут лучшие спортивные объекты республики: Дворец борьбы, Комплекс сооружений для гребного слалома и Центр фехтования Республики Башкортостан. Кроме того, соревнования по велоспорту пройдут на территории Восточного выезда и в Чишминском районе.

