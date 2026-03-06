Виктор Козлов – о победе над «Амуром»: «Против такой команды не надо сдержанно играть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Важная для нас победа, содержание игры мне понравилось, хорошо реализовывали свои моменты.

Против такой команды, как "Амур", не надо сдержанно играть. Это мастеровитая быстрая команда, которая может наказать. Ребята молодцы, правильно читали игру. Когда надо, быстро сворачивались и правильно оборонялись в средней зоне», – сказал тренер.

Также Козлов прокомментировал текущую серию из шести матчей, в которых команде не удалось реализовать большинство:

«Большинство, конечно, могло быть получше, но всегда есть над чем работать и что улучшать. Критика справедлива, будем работать над этим».