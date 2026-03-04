Уфимцы выиграли Суперкубок Национальной студенческой лиги компьютерного спорта

В дисциплине Counter-Strike 2 победу одержали киберспортсмены Уфимского университета науки и технологий, обыграв в финале команду из Красноярска.

В УУНиТ выстроена система подготовки от любителя до профессионала, где проводятся как физкультурно-массовая работа, так и профессиональная спортивная подготовка.

Министерством спорта РФ киберспортивная команда УУНиТ назначена основным составом сборной РФ по компьютерному спорту в дисциплине «тактический трехмерный бой», а тренер университета и республики Роман Кашфуллин стал старшим тренером основного состава страны.