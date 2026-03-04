Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Уфимцы выиграли Суперкубок Национальной студенческой лиги компьютерного спорта

В Красноярске завершился первый Суперкубок Национальной студенческой лиги компьютерного спорта. Команды со всей страны соревновались в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike 2 с призовым фондом в миллион рублей.

Фото: правительство Башкортостана

В дисциплине Counter-Strike 2 победу одержали киберспортсмены Уфимского университета науки и технологий, обыграв в финале команду из Красноярска.

В УУНиТ выстроена система подготовки от любителя до профессионала, где проводятся как физкультурно-массовая работа, так и профессиональная спортивная подготовка.

Министерством спорта РФ киберспортивная команда УУНиТ назначена основным составом сборной РФ по компьютерному спорту в дисциплине «тактический трехмерный бой», а тренер университета и республики Роман Кашфуллин стал старшим тренером основного состава страны.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: