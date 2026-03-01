«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» во Владивостоке

Команды с самого старта задали высокий тем. «Зеленые» пытались играть первым номером и поначалу это удавалось, но оборона хозяев льда выдержала стартовый натиск, и счет открыл «Адмирал».

Во втором периоде «Салават Юлаев» надавил сильнее, было много острых моментов, забросили Владислав Ефремов и Алексей Василевский.

В третьем периоде вперед пошел уже «Адмирал», хозяева быстро сравняли счет и вскоре вырвались вперед. Уфимцы отчаянно пытались спасти игру, в конце матча даже сняли вратаря, но это привело лишь к тому, что «Адмирал» увеличил отрыв до 4:2.

Во вторник, третьего марта, состоится вторая игра, затем «зеленых» ждут два подряд матча с «Амуром» в Хабаровске.