Дальневосточное турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Первого марта в Екатеринбурге пройдет матч против «Адмирал», начало – в 12:00 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: «Матч ТВ», KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

Третьего марта с 14:30 будем смотреть реванш.

Трансляция: KHL, БСТ, «Кинопоиск».

Далее «зеленых» ждут два подряд матча с «Амуром» в Хабаровске.

Пятого марта – в 14:00;

трансляция: KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

Седьмого марта – в 11:30;

трансляция: KHL, БСТ, «Кинопоиск».

Состав на выезд:

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.

Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владимир Бутузов, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Евгений Кузнецов, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.