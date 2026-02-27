Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дальневосточное турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделилась подробностями гостевой серии команды, которая стартует уже первого марта.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Первого марта в Екатеринбурге пройдет матч против «Адмирал», начало – в 12:00 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: «Матч ТВ», KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

Третьего марта с 14:30 будем смотреть реванш.

Трансляция: KHL, БСТ, «Кинопоиск».

Далее «зеленых» ждут два подряд матча с «Амуром» в Хабаровске.

Пятого марта – в 14:00;

трансляция: KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

Седьмого марта – в 11:30;

трансляция: KHL, БСТ, «Кинопоиск».

Состав на выезд:

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.

Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владимир Бутузов, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Евгений Кузнецов, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.

