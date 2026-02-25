Виктор Козлов – о победе над «Сибирью»: «Не лучший наш матч»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Непростой матч, "Сибирь" хорошо играет в обороне и переходит в контратаку. Они быстро выходили из нашего прессинга. Не совсем наш лучший матч, но мы нашли возможность взять важные два очка», – сказал тренер.

Также он подтвердил мнение, что игроки перестали пахать, когда нужно, играют вальяжно:

«Оттуда и идут потери в средней зоне, идет неправильная работа в обороне, больше думают об атаке, есть такое. Нужно корректировать эти моменты, потому что мы так не играем. Поэтому и говорю, что не лучший наш матч, но взяли два очка».

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян тоже отметил, что в какой-то момент команда упустила инициативу:

«Думаю, мы немного потеряли нить игры, чуть спустили темп. Но ребята молодцы – в конце все равно довели матч до победы. Сегодня была классная атмосфера».