Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Виктор Козлов – о победе над «Сибирью»: «Не лучший наш матч»

Вчера, 24 февраля, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома одержал победу над «Сибирью» со счетом 3:2 в овертайме.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Непростой матч, "Сибирь" хорошо играет в обороне и переходит в контратаку. Они быстро выходили из нашего прессинга. Не совсем наш лучший матч, но мы нашли возможность взять важные два очка», – сказал тренер.

Также он подтвердил мнение, что игроки перестали пахать, когда нужно, играют вальяжно:

«Оттуда и идут потери в средней зоне, идет неправильная работа в обороне, больше думают об атаке, есть такое. Нужно корректировать эти моменты, потому что мы так не играем. Поэтому и говорю, что не лучший наш матч, но взяли два очка».

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян тоже отметил, что в какой-то момент команда упустила инициативу:

«Думаю, мы немного потеряли нить игры, чуть спустили темп. Но ребята молодцы – в конце все равно довели матч до победы. Сегодня была классная атмосфера».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: