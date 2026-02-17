«Было много брака»: тренер «Салавата Юлаева» – о проигрыше СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Не самый лучший матч мы провели, много удалялись, допускали ошибки, за которые нас наказали. Могли забить в меньшинстве, но шайба не заходила, вратарь хорошо играл.

Если честно, шайба очень часто прыгала. Это не оправдание, но она каждый раз скакала, когда ребята принимали шайбу.

Усталости не было, ребята были в хорошей форме. Было очень много удалений. В первом периоде были моменты "пять на пять" с обеих сторон, остальные два периода мы оборонялись, не было ритма. Почему так? Судьи принимали такие решения, давали удаления.

Кузнецов пытался обыграть. И во втором периоде он вышел "один в ноль". У нас были моменты, кто знает, как все повернулось бы, если бы мы забили. Просто сегодня не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы», – сказал Козлов.