Спорт

Февральское турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделилась подробностями первой в феврале гостевой серии команды, которая стартует уже сегодня, 16 февраля.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 16 февраля, в Санкт-Петербурге пройдет матч против СКА, начало – в 21:30 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: «Матч ТВ», KHL, KHL Prime, БСТ, «Кинопоиск».

18 февраля «зеленые» выйдут на лед против «Трактора» в Челябинске, трансляция на БСТ и «Кинопоиске» начнется в 19:00.

Состав на выезд

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.

Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владимир Бутузов, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Евгений Кузнецов, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.

