Кулачник Ильнар Ишимбаев защитил чемпионский пояс в бою с «Алым Зверем»

В Уфе прошел турнир по кулачным боям лиги Prime FL, на котором выступили звезды этого спорта из Башкортостана.
В рамках шоу уроженец Ишимбая Ильнар Ишимбаев защищал свой пояс в реванше с Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым.
Первая их встреча состоялась в апреле 2024 года на турнире лиги Hardcore и закончилась ничьей. Многие комментаторы посчитали тогда, что Ишимбаева засудили.
По итогам пяти раундов Ишимбаев одержал победу единогласным решением судей.
Всего на турнире выступили 22 спортсмена из шести стран, в том числе Башкортостан представляли семь бойцов.
18+
