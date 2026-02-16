Кулачник Ильнар Ишимбаев защитил чемпионский пояс в бою с «Алым Зверем»

В рамках шоу уроженец Ишимбая Ильнар Ишимбаев защищал свой пояс в реванше с Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым.

Первая их встреча состоялась в апреле 2024 года на турнире лиги Hardcore и закончилась ничьей. Многие комментаторы посчитали тогда, что Ишимбаева засудили.

По итогам пяти раундов Ишимбаев одержал победу единогласным решением судей.

Всего на турнире выступили 22 спортсмена из шести стран, в том числе Башкортостан представляли семь бойцов.

