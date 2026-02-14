Виктор Козлов – о победе над «Металлургом»: «Ребята хорошо сыграли, заставляли их ошибаться»

Победа стала для «зеленых» шестой подряд. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Хороший матч, шикарная атмосфера. Команды показали хорошие скорости. На мой взгляд, после длительной паузы ребята неплохо начали матч и держали скорости. Девин Броссо молодец, забил два гола. Да и все ребята молодцы, горжусь ими. Атмосфера на трибунах была сумасшедшая, игроки это чувствовали.

Это хорошая команда, не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, потому что они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли, заставляли их ошибаться, было много позитивных моментов.

В подсознании у нас у всех есть мечта завоевать Кубок Гагарина. У меня такая философия: когда поднимаешься в гору, не надо смотреть, сколько еще до вершины, а нужно концентрироваться на следующем шаге. Сейчас была "Магнитка", потом будет "СКА", затем "Трактор". Главное, чтобы к плей-офф все были здоровы и нужно попасть в плей-офф», – сказал тренер.

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал также отметил, что соперник был непростой.

«Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились к игре, так что мы смогли продемонстрировать командную победу».