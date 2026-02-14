Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Уфимец Артур Субханкулов стал чемпионом Азии по боксу

Лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025 Артур Субханкулов добавил в свою коллекцию еще один титул.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Вчера, 13 февраля, вечером в Москве Субханкулов провел 10-раундовый бой за титул чемпиона Азии в легком весе по версии IBF.

Соперником был филиппинец Верджил Витор. В упорной схватке уфимский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.

До этого поединка Субханкулов занимал 11 строчку рейтинга IBF и 12 — WBA. Он владеет титулом чемпиона Европы по версии IBA.PRO, на профессиональном ринге выиграл 11 боев, пять из них – нокаутом.

Боксер Артур Субханкулов: «Шаг за шагом я стремлюсь к возможности стать чемпионом мира»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: