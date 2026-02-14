Уфимец Артур Субханкулов стал чемпионом Азии по боксу

Вчера, 13 февраля, вечером в Москве Субханкулов провел 10-раундовый бой за титул чемпиона Азии в легком весе по версии IBF.

Соперником был филиппинец Верджил Витор. В упорной схватке уфимский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.

До этого поединка Субханкулов занимал 11 строчку рейтинга IBF и 12 — WBA. Он владеет титулом чемпиона Европы по версии IBA.PRO, на профессиональном ринге выиграл 11 боев, пять из них – нокаутом.