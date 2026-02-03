Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Виктор Козлов – о победе над «Нефтехимиком»: «Было видно, что ребятам тяжело эмоционально и физически»

Вчера, второго февраля, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома обыграл нефтекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Победа стала для «зеленых» пятой подряд, теперь команду ждет перерыв.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Победа над хорошим соперником. Соседи по турнирной таблице, все понимали важность матча, поэтому хорошо, что мы реализовали свои моменты, а Семен Вязовой был на высоте, как и в последних матчах.

Было видно, что ребятам тяжело давалось эмоционально и физически. Пятая игра через день. Было ощущение, как когда едешь в машине, загорелась лампочка, и ты думаешь: доедешь или нет? Но мы доехали, ребята проявили характер. Спасибо болельщикам, их поддержка чувствовалась, они помогли взять два очка», – сказал тренер.

В ворота «Нефтехимика» забросили Никита Зоркин и Евгений Кулик.

